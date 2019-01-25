Вратарь играл на ноль 90 минут, а потом сошел с ума, нелепо увел мяч за линию и пропустил дважды

Из-за ошибки голкипера австралийского «Вестерн Сидней» клуб получил угловой, а затем пропустил дважды в дополнительное время от «Брисбен Роар» (2:2).

31-летний вратарь «Сиднея» Ведран Янетович получил передачу от партнеров, неторопливым боковым шагом сопроводил мяч до отметки, коряво ковырнул ногой, а потом тщетно попытался поймать уже за пределами поля. Это произошло на пятой добавленной минуте игры: на второй и шестой «Брисбен» закатил сопернику по мячу, а до этого на протяжении всего основного времени «Сидней» вел 2:0.

Ведран выступает в составе «Вестерн Сидней» третий сезон.

Болезнь, поразившая нервную систему Янетовича, не позволила ему начать профессиональную карьеру раньше 25 лет.

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