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Перт Глори - Western United FC

Чемпионат Австралии - 23 марта 2020

Футбол, Чемпионат Австралии. Следите за матчем Перт Глори – Western United FC на Eurosport.ru! 23 марта 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Тони Попович или Марк Рудан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Перт Глори и Western United FC и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Перт Глори и Western United FC, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

