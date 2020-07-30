Аделаида Юнайтед
    -
    12:30
    30.07.20
    Bankwest Stadium
    Перт Глори
      Чемпионат Австралии • Тур 28
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Аделаида Юнайтед - Перт Глори
      Чемпионат Австралии - 30 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Австралии. Следите за матчем Аделаида Юнайтед – Перт Глори на Eurosport.ru! 30 июля 2020 года в 12:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Carl Veart или Тони Попович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аделаида Юнайтед и Перт Глори и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аделаида Юнайтед и Перт Глори, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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