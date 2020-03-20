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Брисбен Рор - Ньюкасл Джетс

Чемпионат Австралии - 20 марта 2020

Футбол, Чемпионат Австралии. Следите за матчем Брисбен Рор – Ньюкасл Джетс на Eurosport.ru! 20 марта 2020 года в 11:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Робби Фаулер или Карл Робинсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брисбен Рор и Ньюкасл Джетс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Брисбен Рор и Ньюкасл Джетс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

