Брисбен Рор
    -
    11:30
    20.03.20
    Скилд Парк
    Ньюкасл Джетс
      Чемпионат Австралии • Тур 27
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Брисбен Рор - Ньюкасл Джетс
      Чемпионат Австралии - 20 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Австралии. Следите за матчем Брисбен Рор – Ньюкасл Джетс на Eurosport.ru! 20 марта 2020 года в 11:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Робби Фаулер или Карл Робинсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брисбен Рор и Ньюкасл Джетс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брисбен Рор и Ньюкасл Джетс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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