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Ньюкасл Джетс - Мельбурн Харт

Чемпионат Австралии - 23 марта 2020

Футбол, Чемпионат Австралии. Следите за матчем Ньюкасл Джетс – Мельбурн Харт на Eurosport.ru! 23 марта 2020 года в 11:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Карл Робинсон или Эрик Момбэр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ньюкасл Джетс и Мельбурн Харт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ньюкасл Джетс и Мельбурн Харт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

