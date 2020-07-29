Онлайн

Мельбурн Виктори - Брисбен Рор

Чемпионат Австралии - 29 июля 2020

Футбол, Чемпионат Австралии. Следите за матчем Мельбурн Виктори – Брисбен Рор на Eurosport.ru! 29 июля 2020 года в 12:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Грант Бребнер или Warren Moon? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мельбурн Виктори и Брисбен Рор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Мельбурн Виктори и Брисбен Рор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

