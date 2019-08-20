Австралийский футболист Энди Бреннан, совершийвший каминг-аут, рассказал о своей жизни до смелого поступка.

«До каминг-аута ты сам накручиваешь себя, и в голове сидят мысли, что все отреагируют плохо. Когда хранишь секрет о себе и не хочешь, чтобы люди о нем узнали, приходится жить двойной жизнью. Ты идешь на тренировку, нужно сконцентрироваться на игре, а не на ориентации. Трудно не думать об этом.

Что касается моего каминг-аута, я просто должен быть самим собой. Если кто-то говорил обо мне что-то плохое, я не переживал, потому что хотел быть таким. Негативные мнения не должны волновать, потому что вокруг очень много поддержки», – цитирует Бреннана BBC.

Энди сделал каминг-аут в мае 2019 года.

Сейчас Бреннан играет за команду «Грин Гулли».

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