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Футболист-гей – о жизни до каминг-аута: «На тренировке трудно думать об игре, а не об ориентации»
Жизнь Энди Бреннана круто изменилась.
Австралийский футболист Энди Бреннан, совершийвший каминг-аут, рассказал о своей жизни до смелого поступка.
«До каминг-аута ты сам накручиваешь себя, и в голове сидят мысли, что все отреагируют плохо. Когда хранишь секрет о себе и не хочешь, чтобы люди о нем узнали, приходится жить двойной жизнью. Ты идешь на тренировку, нужно сконцентрироваться на игре, а не на ориентации. Трудно не думать об этом.
Что касается моего каминг-аута, я просто должен быть самим собой. Если кто-то говорил обо мне что-то плохое, я не переживал, потому что хотел быть таким. Негативные мнения не должны волновать, потому что вокруг очень много поддержки», – цитирует Бреннана BBC.
- Энди сделал каминг-аут в мае 2019 года.
- Сейчас Бреннан играет за команду «Грин Гулли».
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