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В Австралии нападающий не забил с линии ворот – защитник совершил сэйв года

В Австралии нападающий не забил с линии ворот – защитник совершил сэйв года
Eurosport

58 мин. назад

Наслаждаемся отголосками футбола, который пока не закрыли.

Нападающий «Вестерн Сидней Уондерерс» Саймон Кокс не забил с линии ворот в матче 23-го тура чемпионата Австралии против «Мельбурн Харт».

На 69-й минуте Кокс подхватил мяч после грубой ошибки защитника, обвел вратаря и максимально сблизился с пустыми воротами. Он уже собирался добить, но ставший причиной эпизода футболист соперника вернулся в игру и выбил мяч из-под ног форварда прямо на линии.

  • Матч завершился со счетом 1:1.
  • В турнирной таблице уверенно лидирует «Сидней» (не «Вестерн Сидней Уондерерс»). «ВСУ» идет седьмым, «Мельбурн Харт» занимает второе место.

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