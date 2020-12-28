Полузащитник австралийского клуба «Мельбурн Виктори» Джош Хоуп заявил об уходе из профессионального футбола. К такому шагу в 22 года его подтолкнуло угнетение в соцсетях.

Джош рассказал, что травля началась после незабитого пенальти в одном из матчей. «Такое случается, но после той игры меня упоминали в сотнях сообщений в социальных сетях и все они были негативными. Не говоря уже о личных письмах. Кто-то написал что убьет меня, если я еще раз не забью пенальти. Это замкнутый круг, потому что так боишься облажаться, что больше не можешь играть должным образом», – цитирует футболиста Sportbible.

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«Часто речь шла о том, какое я дерьмо как игрок или о том, насколько безнадежен на поле. Также я получал бесчисленное количество сообщений, в которых нападали на меня как на человека, а не как на игрока. Они касались моей внешности, особенно моих волос в 2020 году. Сейчас же не 1950-й, кого волнует чья-то прическа?» – удивлялся Хоуп. – Конечно, критика, если она подана правильно, всегда приветствуется, но она никогда не была конструктивной. Она всегда была личной».

Джош признался, что его стало одолевать беспокойство не только на поле, но даже во время походов за продуктами. На него давили чувство страха и ответственности, из-за чего он перестал играть так, как умеет на самом деле.

«То что я полюбил, чему посвятил подростковые годы, ради чего уехал в 16 лет, стало тем, что я ненавидел больше всего. И смириться с этим сейчас ужасно. Все это постоянно мешало моей производительности. Я тренировался как машина, но в день игры слишком боялся ошибиться, слишком боялся попробовать что-то новое.

Я бы спросил, как бы они [обидчики] себя чувствовали, если бы их сын, дочь или брат получали такое. В любом другом месте подобные вещи совершенно недопустимы, но мы, как спортсмены, просто ожидаем, что у нас будет эта ментальная крепость. Меня чертовски тошнит от людей, говорящих «закройтесь, у вас всегда будут критики», – заявил Хоуп.

В 2020 году Хоуп провел 1 матч за «Мельбурн» и забил 1 мяч.

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