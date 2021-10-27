Футболист «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло сделал каминг-аут и стал единственным в мире открытым геем среди действующих профессиональных футболистов.

«Я футболист и гей. Все, что я хочу, это играть в футбол, и чтобы ко мне относились как к остальным. Знаю, что есть и другие игроки, живущие в тишине. Я хочу помочь изменить это, показать, что каждый может играть в футбол и заслуживает право быть самим собой», – сказал 21-летний австралиец в видеообращении.

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Игрок получил поддержку мировых звезд. На его поступок уже отреагировали Жерар Пике и Антуан Гризманн. «Благодарю тебя за этот шаг. Мир футбола сильно отстает, и ты помогаешь нам двигаться вперед», – обратился в твиттере к Кавалло каталонский защитник. Пике неоднократно подозревали в нетрадиционной ориентации. Впервые слухи начали распускать еще в 2011-м, когда в интернете появилось фото защитника со Златаном Ибрагимовичем на парковке – поза вышла необычной.

«Горжусь тобой, Джошуа Кавалло», – написал Гризманн, который не раз поддерживал ЛГБТ-сообщество. Француз говорил, что будет гордиться, если его одноклубник сделает каминг-аут.

Кавалло поддержали и топ-клубы. «Спасибо Джошуа Кавалло, за силу и храбрость. Ты вдохновляешь миллионы. Каждый заслуживает право быть самим собой. Сегодня мир футбола стал лучше благодаря тебе», – такое сообщение игрок получил от «Арсенала».

«Спасибо за огромный шаг вперед! Твое мужество способствует нормализации разнообразия в мире спорта», – пишут в «Барселоне».

«Гордимся тобой, Джош!» – заявили в «Ювентусе». «Ты никогда не будешь один», – добавили в «Ливерпуле».

Джошуа Кавалло – не первый игрок, сделавший каминг-аут, но в данный момент он единственный открытый гей среди действующих профессиональных футболистов. Кавалло последовал примеру бывшего игрока австралийской лиги Энди Бреннана – нападающий стал первым футболистом-открытым геем из Австралии, когда признался в 2019 году.

Случались и более громкие примеры. Экс-полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер сделал каминг-аут в 2014-м, через год после завершения карьеры. А игрок сборной США Робби Роджерс объявил, что он гей, когда ушел из профессионального футбола в феврале 2013 года. Позже он возобновил карьеру с «Лос-Анджелес Гэлакси» и выиграл MLS.

В 1990 году каминг-аут сделал экс-игрок «Сити» и «Вест Хэма» Джастин Фашану. Он покончил с собой в 1998 году после того, как 17-летний подросток из США выдвинул против него обвинения в сексуальном насилии.

А вот еще одна история про футболиста нетрадиционной сексуальной ориентации – Адама Маккейба. Он играл в США и мечтал стать как Стивен Джеррард.

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