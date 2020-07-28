Паневежис
    -
    19:00
    28.07.20
    Стадион Аукштайтия
    Жальгирис Вильнюс
      Чемпионат Литвы • Тур 26
      Календарь
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      Паневежис - Жальгирис Вильнюс
      Чемпионат Литвы - 28 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Литвы. Следите за матчем Паневежис – Жальгирис Вильнюс на Eurosport.ru! 28 июля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Паневежис и Жальгирис Вильнюс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Паневежис и Жальгирис Вильнюс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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