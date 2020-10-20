Судува
    -
    20:00
    20.10.20
    ARVI futbolo arena
    Кауно Жальгирис
      Чемпионат Литвы • Тур 19
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      Судува - Кауно Жальгирис
      Чемпионат Литвы - 20 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Литвы. Следите за матчем Судува – Кауно Жальгирис на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Saulius Sirmelis или Rokas Garastas? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Судува и Кауно Жальгирис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Судува и Кауно Жальгирис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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