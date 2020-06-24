Судува
    -
    17:00
    24.06.20
    ARVI futbolo arena
    FK Panevežys
      A Lyga • Тур 6
      Календарь
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      Судува - FK Panevežys
      A Lyga - 24 июня 2020

      Футбол, A Lyga. Следите за матчем Судува – FK Panevežys на Eurosport.ru! 24 июня 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Судува и FK Panevežys и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Судува и FK Panevežys, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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