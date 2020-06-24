Жальгирис Вильнюс
    -
    19:00
    24.06.20
    Ветра
    Кауно Жальгирис
      A Lyga • Тур 6
      Календарь
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      Жальгирис Вильнюс - Кауно Жальгирис
      A Lyga - 24 июня 2020

      Футбол, A Lyga. Следите за матчем Жальгирис Вильнюс – Кауно Жальгирис на Eurosport.ru! 24 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Жальгирис Вильнюс и Кауно Жальгирис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Жальгирис Вильнюс и Кауно Жальгирис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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