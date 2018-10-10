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Бомбический гол из чемпионата ЮАР, который можно использовать вместо напалма

Бомбический гол из чемпионата ЮАР, который можно использовать вместо напалма
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Пушка всем пушкам пушечка.

В матче южноафриканской Премьер-лиги «Полокване Сити» на выезде оказался сильнее «Кайзер Чифс» – 1:0.

Единственный гол в прошедшей игре забил полузащитник Вусимузи Мнгомезулу, уничтоживший «Чифс» потрясным страйком с 30 метров. Такому сочному удару позавидует любой мастер бить из-за штрафной.

  • «Полокване» занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 14 очками.
  • На счету «Кайзер Чифс» тоже 14 очков, команда идет на третьем месте.

Сигурдссон изящно развернул защитника и в лучших традициях самого себя засадил мяч в девятину

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