Бомбический гол из чемпионата ЮАР, который можно использовать вместо напалма
Пушка всем пушкам пушечка.
В матче южноафриканской Премьер-лиги «Полокване Сити» на выезде оказался сильнее «Кайзер Чифс» – 1:0.
Единственный гол в прошедшей игре забил полузащитник Вусимузи Мнгомезулу, уничтоживший «Чифс» потрясным страйком с 30 метров. Такому сочному удару позавидует любой мастер бить из-за штрафной.
- «Полокване» занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 14 очками.
- На счету «Кайзер Чифс» тоже 14 очков, команда идет на третьем месте.
Сигурдссон изящно развернул защитника и в лучших традициях самого себя засадил мяч в девятину
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