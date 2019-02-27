Страшнейшая пушка игрока «Ха Hоя» – судья даже не сразу засчитал гол

Защитник «Ха Ноя» Ван Дунг Нгуйен вколотил эффектный гол в матче Кубка АФК против клуба «Нагауорлд» из Камбоджи.

Футболист мощно пробил с 30 метров, мяч от перекладины опустился за линию ворот и вылетел обратно в поле, судьям потребовалось несколько секунд, чтобы определить взятие ворот и засчитать гол.

Этот гол стал седьмым, а всего «Ха Ной» забил десять безответных мячей.

В группе помимо вьетнамского и камбоджиского клуба выступают «Янгон» из Мьянмы и «Тэмпайнс» из Сингапура.

Кубок АФК – второй по значимости клубный турнир Азиатской конфедерации футбола после Лиги чемпионов АФК.

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