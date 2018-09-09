Мохамед Салах вулканически провел матч с Нигером: не забил 2 пенальти и поучаствовал в четырех голах

Сборная Египта уничтожила Нигер в матче квалификации Кубка Африканский наций – 6:0.

Уже на третьей минуте апостол египетского футбола Мохамед Салах не реализовал пенальти.

Впрочем, Мо тут же исправился, отдав голевую передачу на Марвана Мохсена.

Затем Салах не реализовал еще один пенальти, но послал мяч в сетку после добивания.

Во втором тайме лидер «Ливерпуля» оформил еще один ассист на Мохсена.

Ну и наконец еще разочек забил сам. Мо не так часто делает это головой, но тут был как раз такой случай.

Помимо Салаха, в ворота сборной Нигера забил другой игрок из АПЛ – полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни.

Салах вошел в тройку лучших игроков мира по версии ФИФА наряду с Криштиану Роналду и Лукой Модричем.

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