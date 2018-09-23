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Обамеянг взбешен: сборная Габона без переговоров назначила его больного отца главным тренером

Обамеянг взбешен: сборная Габона без переговоров назначила его больного отца главным тренером
Eurosport

53 мин. назад

Страйкер грозится уйти из национальной команды.

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг раскритиковал Федерацию футбола Габона за то, что она назначила его отца на пост главного тренера сборной.

«Вы не задавались вопросом, почему между нами возникли проблемы? Почему я не хочу быть в составе сборной? У меня есть ответ.

Вы объявили всему миру, что мой отец станет главным тренером сборной Габона, хотя у вас даже не было его согласия! Президент Федерации назвал моего отца тренером и даже не поинтересовался, как его здоровье. А ведь сейчас он болен.

Вы поторопились и устроили пресс-конференцию, хотя мой отец обещал озвучить свое решение на следующий день. И, к слову, его решение было бы отрицательным.

Все это прошло так, будто моему отцу не оставили выбора. Никто не провел переговоров с его представителями. В тот день, когда Федерация перестанет проявлять дилетантство, сборная сможет двигаться вперед и показывать стабильные результаты», – написал Обамеянг в инстаграме.

  • Обамеянг выступает за сборную Габона с 2009 года.
  • На старте чемпионата Англии-2018/19 Обамеянг принял участие в пяти матчах и забил один гол.

Похоже, Пьер-Эмерик Обамеянг разучился играть в футбол. Иначе объяснить его промах просто нельзя

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