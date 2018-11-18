Фанаты Сенегала освистали Мане за упущенный шанс забить и довели Садио до слез

Некрасивый эпизод случился во время матча квалификации Кубка африканских наций между сборными Экваториальной Гвинеи и Сенегала.

Болельщики гостей освистали полузащитника своей сборной Садио Мане, за то что тот несколько раз не забил из выгодных ситуаций. Футболист «Ливерпуля» покинул поле в слезах, утешаемый партнерами.

Сенегал победил благодаря автоголу на 52-й минуте.

«Львы» возглавляют таблицу группы A c 13 очками после пяти матчей.

Мане сыграл 57 матчей за национальную команду и забил 15 мячей. Один из них – в ворота Японии на ЧМ-2018.

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