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Фанаты Сенегала освистали Мане за упущенный шанс забить и довели Садио до слез

Фанаты Сенегала освистали Мане за упущенный шанс и довели Садио до слез
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Нельзя так с главной звездой.

Некрасивый эпизод случился во время матча квалификации Кубка африканских наций между сборными Экваториальной Гвинеи и Сенегала.

Болельщики гостей освистали полузащитника своей сборной Садио Мане, за то что тот несколько раз не забил из выгодных ситуаций. Футболист «Ливерпуля» покинул поле в слезах, утешаемый партнерами.

  • Сенегал победил благодаря автоголу на 52-й минуте.
  • «Львы» возглавляют таблицу группы A c 13 очками после пяти матчей.
  • Мане сыграл 57 матчей за национальную команду и забил 15 мячей. Один из них – в ворота Японии на ЧМ-2018.
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