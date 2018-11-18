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Конголезское дерби пришлось прервать из-за ливня: вода залила поле по щиколотку

Конголезское дерби пришлось прервать из-за ливня: вода залила поле по щиколотку
Eurosport

1 час назад

Поляна больше подходила для водного поло.

Матч квалификации Кубка африканских наций между Конго и ДР Конго пришлось остановить из-за обрушившегося на поле ливня.

За считанные секунды поле утонуло в воде, судье пришлось увести команды в подтрибунное помещение. Отчаянные попытки служб стадиона и самих футболистов отчерпать воду ведрами успехом не увенчались.

  • Позже матч продолжился и закончился вничью со счетом 1:1.
  • ДР Конго и Конго занимают третье и четвертое места в группе G отбора на КАФ, но сохраняют шансы на проход в следующую стадию.
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