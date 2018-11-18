Кипер прервал выход алжирцев один на один, но беспощадный Марез черпаком довершил казнь
Показал, почему он играет в «Сити».
Полузащитник сборной Алжира Рияд Марез открыл счет в гостевом матче квалификации Кубка африканских наций с Того.
На 13-й минуте кипер Того вышел из ворот за пределы штрафной, прерывая передачу на выход один на один алжирцев. Но мяч он выбил прямо на ногу Марез. Рияд подработал мяч, перекинул вратаря и защитников и послал его точно в ворота.
- Марез в итоге сделал дубль, а Алжир добился разгромной победы со счетом 4:1.
- На счету Рияда 42 матча за национальную команду и восемь забитых мячей.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте