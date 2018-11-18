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Кипер прервал выход алжирцев один на один, но беспощадный Марез черпаком довершил казнь

Кипер прервал выход алжирцев один на один, но беспощадный Марез черпаком довершил казнь
Eurosport

1 час назад

Показал, почему он играет в «Сити».

Полузащитник сборной Алжира Рияд Марез открыл счет в гостевом матче квалификации Кубка африканских наций с Того.

На 13-й минуте кипер Того вышел из ворот за пределы штрафной, прерывая передачу на выход один на один алжирцев. Но мяч он выбил прямо на ногу Марез. Рияд подработал мяч, перекинул вратаря и защитников и послал его точно в ворота.

  • Марез в итоге сделал дубль, а Алжир добился разгромной победы со счетом 4:1.
  • На счету Рияда 42 матча за национальную команду и восемь забитых мячей.
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