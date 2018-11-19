Дичайшая серия ошибок от игроков Танзании и Лесото, достойная нескольких «Оскаров»
Повторить это специально невозможно.
Футболисты сборной Лесото устроили мастер-класс по попаданию в хит-парад смешных моментов в матче квалификации Кубка африканских наций против Танзании.
Защитник танзанцев неаккуратно откатил мяч вратарю, после чего началась целая комедия ошибок в исполнении нападающего Кхутланга Тумело, который никак не мог попасть по мячу даже с нескольких метров перед пустыми воротами.
- Несмотря на дичайший фейл сборная Лесото выиграла со счетом 1:0.
- Благодаря победе их национальная команда поднялась на вторую строчку в таблице, которая дает право выхода в следующую стадию отбора.
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