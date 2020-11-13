Мали
    -
    22:00
    13.11.20
    Stade du 26 Mars
    Намибия
      Кубок Африки: отборочные матчи • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Мали - Намибия

      Футбол, Кубок Африки: отборочные матчи. Следите за матчем Мали – Намибия на Eurosport.ru! 13 ноября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мали и Намибия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мали и Намибия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет