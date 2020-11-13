Нигерия
    -
    19:00
    13.11.20
    Stephen Keshi Stadium
    Сьерра-Леоне
      Кубок Африки: отборочные матчи • Группа L
      Групповой этап
      Перед матчем

      Нигерия - Сьерра-Леоне

      Футбол, Кубок Африки: отборочные матчи. Следите за матчем Нигерия – Сьерра-Леоне на Eurosport.ru! 13 ноября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гернот Рор или Селлас Тетте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нигерия и Сьерра-Леоне и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нигерия и Сьерра-Леоне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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