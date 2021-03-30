Болельщики сборной Египта прорвались на поле во время матча 6-го тура квалификации Кубка африканских наций против Коморских островов и окружили главную звезду команды – нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Фанаты делали с Салахом селфи, а один из них даже попытался поцеловать футболиста. Тот реагировал сдержанно, увернулся и попросил поклонников соблюдать социальную дистанцию.
Лига чемпионов УЕФА
«Ливерпуль» еще в кризисе. «Лейпциг» – не показатель
10/03/2021 В 22:57
  • Египет разгромил соперников со счетом 4:0, Салах сделал дубль.
  • Египтяне лидируют в группе G, набрав 12 очков в шести матчах.
Пробежавший на Супербоуле стрикер сделал ставку и поднял 374k
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат Англии
Салах и его агент недовольны заменой. У Мо конфликт с Клоппом?
05/03/2021 В 08:15
Чемпионат Англии
Зарплаты «Ливерпуля»: Салах получает в 30 раз больше Джонса
26/02/2021 В 20:09