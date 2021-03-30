Болельщики сборной Египта прорвались на поле во время матча 6-го тура квалификации Кубка африканских наций против Коморских островов и окружили главную звезду команды – нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Фанаты делали с Салахом селфи, а один из них даже попытался поцеловать футболиста. Тот реагировал сдержанно, увернулся и попросил поклонников соблюдать социальную дистанцию.
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- Египет разгромил соперников со счетом 4:0, Салах сделал дубль.
- Египтяне лидируют в группе G, набрав 12 очков в шести матчах.
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