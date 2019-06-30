Уганда
    -
    22:00
    30.06.19
    Cairo International Stadium
    Египет
      Кубок африканских наций • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Уганда - Египет
      Кубок африканских наций - 30 июня 2019

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Уганда – Египет на Eurosport.ru! 30 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Sébastien Desabre или Хавьер Агирре? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уганда и Египет и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уганда и Египет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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