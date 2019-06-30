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Бурунди - Гвинея

Кубок африканских наций - 30 июня 2019

Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Бурунди – Гвинея на Eurosport.ru! 30 июня 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Olivier Niyungeko или Пауль Пют? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бурунди и Гвинея и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бурунди и Гвинея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

