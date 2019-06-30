Мадагаскар
    -
    19:00
    30.06.19
    Alexandria Stadium
    Нигерия
      Кубок африканских наций • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Мадагаскар - Нигерия
      Кубок африканских наций - 30 июня 2019

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Мадагаскар – Нигерия на Eurosport.ru! 30 июня 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Nicolas Dupuis или Гернот Рор? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мадагаскар и Нигерия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мадагаскар и Нигерия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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