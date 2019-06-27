Мадагаскар
    -
    17:30
    27.06.19
    Alexandria Stadium
    Бурунди
      Кубок африканских наций • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Мадагаскар - Бурунди
      Кубок африканских наций - 27 июня 2019

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Мадагаскар – Бурунди на Eurosport.ru! 27 июня 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Nicolas Dupuis или Olivier Niyungeko? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мадагаскар и Бурунди и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мадагаскар и Бурунди, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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