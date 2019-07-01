Кения
    -
    22:00
    01.07.19
    30 June Stadium
    Сенегал
      Кубок африканских наций • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Кения - Сенегал
      Кубок африканских наций - 1 июля 2019

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Кения – Сенегал на Eurosport.ru! 1 июля 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Sébastien Migné или Алиу Сиссе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кения и Сенегал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кения и Сенегал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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