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Алжир - Кения
Кубок африканских наций - 23 июня 2019
Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Алжир – Кения на Eurosport.ru! 23 июня 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Djamel Belmadi или Sébastien Migné? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алжир и Кения и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Алжир и Кения, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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