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ЮАР - Марокко

Кубок африканских наций - 1 июля 2019

Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем ЮАР – Марокко на Eurosport.ru! 1 июля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Стюарт Бакстер или Эрве Ренар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЮАР и Марокко и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются ЮАР и Марокко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

