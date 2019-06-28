ЮАР
    -
    23:00
    28.06.19
    Al Salam Stadium
    Намибия
      Кубок африканских наций • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      ЮАР - Намибия
      Кубок африканских наций - 28 июня 2019

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем ЮАР – Намибия на Eurosport.ru! 28 июня 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стюарт Бакстер или Ricardo Mannetti? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЮАР и Намибия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЮАР и Намибия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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