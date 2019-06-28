Тунис
    -
    17:30
    28.06.19
    Suez Stadium
    Мали
      Кубок африканских наций • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Тунис - Мали
      Кубок африканских наций - 28 июня 2019

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Тунис – Мали на Eurosport.ru! 28 июня 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ален Жиресс или Мохамед Магассуба? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тунис и Мали и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тунис и Мали, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0