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Тунис - Мали

Кубок африканских наций - 28 июня 2019

Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Тунис – Мали на Eurosport.ru! 28 июня 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ален Жиресс или Мохамед Магассуба? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тунис и Мали и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Тунис и Мали, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

