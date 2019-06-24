Мали
    -
    23:00
    24.06.19
    Suez Stadium
    Мавритания
      Кубок африканских наций • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Мали - Мавритания
      Кубок африканских наций - 24 июня 2019

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Мали – Мавритания на Eurosport.ru! 24 июня 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мохамед Магассуба или Корентин Мартинс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мали и Мавритания и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мали и Мавритания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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