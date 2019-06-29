Онлайн

Камерун - Гана

Кубок африканских наций - 29 июня 2019

Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Камерун – Гана на Eurosport.ru! 29 июня 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Кларенс Зеедорф или Квеси Аппиа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Камерун и Гана и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Камерун и Гана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

