Камерун
    -
    20:00
    25.06.19
    Ismailia Stadium
    Гвинея-Бисау
      Кубок африканских наций • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Камерун - Гвинея-Бисау
      Кубок африканских наций - 25 июня 2019

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Камерун – Гвинея-Бисау на Eurosport.ru! 25 июня 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кларенс Зеедорф или Бакиру Канде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Камерун и Гвинея-Бисау и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Камерун и Гвинея-Бисау, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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