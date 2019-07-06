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Нигерия - Камерун

Кубок африканских наций - 6 июля 2019

Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Нигерия – Камерун на Eurosport.ru! 6 июля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Гернот Рор или Кларенс Зеедорф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нигерия и Камерун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нигерия и Камерун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

