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Мали - Кот-д'Ивуар

Кубок африканских наций - 8 июля 2019

Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Мали – Кот-д'Ивуар на Eurosport.ru! 8 июля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Мохамед Магассуба или Ibrahim Kamara? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мали и Кот-д'Ивуар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Мали и Кот-д'Ивуар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

