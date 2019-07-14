Сенегал
    -
    19:00
    14.07.19
    30 June Stadium
    Тунис
      Кубок африканских наций • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Сенегал - Тунис
      Кубок африканских наций - 14 июля 2019

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Сенегал – Тунис на Eurosport.ru! 14 июля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алиу Сиссе или Ален Жиресс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сенегал и Тунис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сенегал и Тунис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0