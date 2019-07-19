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Сенегал - Алжир

Кубок африканских наций - 19 июля 2019

Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Сенегал – Алжир на Eurosport.ru! 19 июля 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Алиу Сиссе или Джамель Бельмади? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сенегал и Алжир и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сенегал и Алжир, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

