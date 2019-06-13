Футболист сборной Алжира Харис Белкебла исключен из команды за демонстрацию оголенной пятой точки в прямом эфире.

Вратарь Александр Укиджа стримил в Fortnite, когда 25-летний Белкебла втиснулся в кадр, развернулся спиной и снял штаны. Он не знал, что находится в прямом эфире, а пользователи Twitch все записали и выложили видео в интернет.

Тренер национальной команды Джамель Бельмади вывел игрока из состава за 10 дней до начала Кубка африканских наций.

На клубном уровне Белкебла играет за французский «Брест».

За сборную он играл на Олимпийских играх 2016 года. Тогда Алжир не вышел из группы.

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