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Алжирский футболист оголил зад во время стрима партнера по сборной – его тут же отчислили

Алжирский футболист оголил зад во время стрима партнера по сборной – его тут же отчислили
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Тренер оказался очень суровых правил.

Футболист сборной Алжира Харис Белкебла исключен из команды за демонстрацию оголенной пятой точки в прямом эфире.

Вратарь Александр Укиджа стримил в Fortnite, когда 25-летний Белкебла втиснулся в кадр, развернулся спиной и снял штаны. Он не знал, что находится в прямом эфире, а пользователи Twitch все записали и выложили видео в интернет.

Тренер национальной команды Джамель Бельмади вывел игрока из состава за 10 дней до начала Кубка африканских наций.

  • На клубном уровне Белкебла играет за французский «Брест».
  • За сборную он играл на Олимпийских играх 2016 года. Тогда Алжир не вышел из группы.

12-летнего геймера забанили в Twitch из-за возраста. Теперь он стримит с мамой

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