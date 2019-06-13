Eurosport
Алжирский футболист оголил зад во время стрима партнера по сборной – его тут же отчислили
Тренер оказался очень суровых правил.
Футболист сборной Алжира Харис Белкебла исключен из команды за демонстрацию оголенной пятой точки в прямом эфире.
Вратарь Александр Укиджа стримил в Fortnite, когда 25-летний Белкебла втиснулся в кадр, развернулся спиной и снял штаны. Он не знал, что находится в прямом эфире, а пользователи Twitch все записали и выложили видео в интернет.
Тренер национальной команды Джамель Бельмади вывел игрока из состава за 10 дней до начала Кубка африканских наций.
- На клубном уровне Белкебла играет за французский «Брест».
- За сборную он играл на Олимпийских играх 2016 года. Тогда Алжир не вышел из группы.
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