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Кубок Африки уже стартовал. Пора отличить Траоре от Менди
Квизы
Никаких Миранчуков и Березуцких. Только настоящие бро.
21 июня стартовал Кубок Африки – Египет с Мохамедом Салахом в старте обыграл Зимбабве (1:0). На турнире выступает множество крутейших звезд – например, Менди и Траоре. Тебе надо угадать, кто из этих парней кто.
- Камерун – действующий победитель Кубка Африки.
- Египет – самая титулованная команда турнира. Соотечественники Салаха брали кубок семь раз.
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