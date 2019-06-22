Квизы

21 июня стартовал Кубок Африки – Египет с Мохамедом Салахом в старте обыграл Зимбабве (1:0). На турнире выступает множество крутейших звезд – например, Менди и Траоре. Тебе надо угадать, кто из этих парней кто.

Камерун – действующий победитель Кубка Африки.

Египет – самая титулованная команда турнира. Соотечественники Салаха брали кубок семь раз.

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