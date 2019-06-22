В Египте стартовал Кубок африканских наций-2019. В матче группы B Нигерия встречалась с Бурунди.

Аутсайдеры честно держались почти всю игру, но на финише пропустили благодаря вдохновенным действиям латераля «Торино» Олы Айны. Он прошел по левому краю, сместился в полуфланг и отдал передачу пяткой в чужую штрафную.

Защитники Бурунди этого не ожидали. Один из игроков обороны выбросился на внезапный пас и далеко отпустил Одиона Игало. Нигерийский форвард подстроился под мяч, подработал его под правую и пробил в дальнюю девятку.

1:0 – Нигерия выиграла и набрала первые три очка на турнире.

Автор ассиста Ола Айна до этого лета принадлежал «Челси». 12 июня лондонцы продали его за 10 миллионов евро «Торино», где он находился в аренде в сезоне-2018/19.

Защитник сборной Бурунди, который упустил Игало в штрафной, носил футболку с 16-м номером. Заявленный под этим числом игрок Дэвид Ншимиримана, согласно официальному протоколу матча, все 90 минут провел на скамейке.

Папа пообещал 7-летнему сыну Playstation 5 за 3 удара в перекладину. И проспорил!

Качай приложение Eurosport для iOS или Android