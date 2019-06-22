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Тиранозаврический ассист пяткой из Кубка Африки от корешка, которого «Челси» продал за 10 млн евро

Тиранозаврический ассист пяткой из Кубка Африки от корешка, которого «Челси» продал за 10 млн евро
Eurosport

1 час назад

Ну вот, опять придется стирать себе память и смотреть этот пас минимум трижды.

В Египте стартовал Кубок африканских наций-2019. В матче группы B Нигерия встречалась с Бурунди.

Аутсайдеры честно держались почти всю игру, но на финише пропустили благодаря вдохновенным действиям латераля «Торино» Олы Айны. Он прошел по левому краю, сместился в полуфланг и отдал передачу пяткой в чужую штрафную.

Защитники Бурунди этого не ожидали. Один из игроков обороны выбросился на внезапный пас и далеко отпустил Одиона Игало. Нигерийский форвард подстроился под мяч, подработал его под правую и пробил в дальнюю девятку.

1:0 – Нигерия выиграла и набрала первые три очка на турнире.

  • Автор ассиста Ола Айна до этого лета принадлежал «Челси». 12 июня лондонцы продали его за 10 миллионов евро «Торино», где он находился в аренде в сезоне-2018/19.
  • Защитник сборной Бурунди, который упустил Игало в штрафной, носил футболку с 16-м номером. Заявленный под этим числом игрок Дэвид Ншимиримана, согласно официальному протоколу матча, все 90 минут провел на скамейке.

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