Квизы

Тут все очень просто для тебя. Вот звезды стартовавшего Кубка Африки – надо угадать, в ком больше сантиметров. Ты должен справиться – если что, нажми F5 и попробуй еще раз.

21 июня стартовал Кубок Африки – Египет с Мохамедом Салахом в старте обыграл Зимбабве (1:0).

Камерун – действующий победитель Кубка Африки.

Египет – самая титулованная команда турнира. Соотечественники Салаха брали кубок семь раз.

Еще квиз по теме:

Кубок Африки уже стартовал. Пора отличить Траоре от Менди

Качай приложение Eurosport для iOS или Android