Eurosport
Угадай африканца по сантиметрам
Квизы
Да-да-да.
Тут все очень просто для тебя. Вот звезды стартовавшего Кубка Африки – надо угадать, в ком больше сантиметров. Ты должен справиться – если что, нажми F5 и попробуй еще раз.
- 21 июня стартовал Кубок Африки – Египет с Мохамедом Салахом в старте обыграл Зимбабве (1:0).
- Камерун – действующий победитель Кубка Африки.
- Египет – самая титулованная команда турнира. Соотечественники Салаха брали кубок семь раз.
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