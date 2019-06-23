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Угадай африканца по сантиметрам

Угадай африканца по сантиметрам
Артем Буторин

14 мин. назад

Квизы

Да-да-да.

Тут все очень просто для тебя. Вот звезды стартовавшего Кубка Африки – надо угадать, в ком больше сантиметров. Ты должен справиться – если что, нажми F5 и попробуй еще раз.

  • 21 июня стартовал Кубок Африки – Египет с Мохамедом Салахом в старте обыграл Зимбабве (1:0).
  • Камерун – действующий победитель Кубка Африки.
  • Египет – самая титулованная команда турнира. Соотечественники Салаха брали кубок семь раз.

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