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Сенегалец, который залегает в «Брюгге», чуть не порвал сетку точнейшей пушкой

Сенегалец, который залегает в «Брюгге», чуть не порвал сетку точнейшей пушкой
Eurosport

53 мин. назад

Отразить такое невозможно.

Полузащитник сборной Сенегала и «Брюгге» Крепен Диатта в эффектном стиле удвоил преимущество национальной команды в стартовом матче Кубка африканских наций против Танзании.

20-летний полузащитник оказался первым на подборе после углового и мощно прошил ворота Айши Манулы.

  • Счет после гола Крепина так и не изменился, Сенегал выиграл со счетом 2:0.
  • Два года назад Диатта был близок к переходу в московский ЦСКА, но трансфер в итоге так и не состоялся.

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