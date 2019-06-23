Сенегалец, который залегает в «Брюгге», чуть не порвал сетку точнейшей пушкой
Отразить такое невозможно.
Полузащитник сборной Сенегала и «Брюгге» Крепен Диатта в эффектном стиле удвоил преимущество национальной команды в стартовом матче Кубка африканских наций против Танзании.
20-летний полузащитник оказался первым на подборе после углового и мощно прошил ворота Айши Манулы.
- Счет после гола Крепина так и не изменился, Сенегал выиграл со счетом 2:0.
- Два года назад Диатта был близок к переходу в московский ЦСКА, но трансфер в итоге так и не состоялся.
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