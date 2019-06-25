В составе сборной Мали забил Адама Траоре. Его поменяли на Адама Траоре – и Адама Траоре снова забил

Сборная Мали в стартовом матче группового этапа Кубка африканских наций обыграла сборную Мавритании – 4:1.

На 55-й минуте в составе малийцев отличился полузащитник «Серкль Брюгге» Адама Траоре. Через шесть минут Адама Траоре заменили на другого Адама Траоре (из «Метца»), и тот забил в ворота Мавритании еще один мяч.

В следующем матче Кубка африканских наций Мали сыграет со сборной Туниса.

Действующим победителем турнира является сборная Камеруна.

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