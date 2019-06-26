Полузащитник сборной Египта Амр Варда исключен из состава национальной команды на Кубке Африки. Вывод из ростера сборной произошел из-за секс-скандала.

Египетская инстаграм-модель Мерхан Келлер, живущая в Дубае, опубликовала переписку с футболистом. Из скриншотов следует: Варда написал девушке, что прилетел в Каир на один день и хотел бы встретиться. После отказа Амр обругал Келлер и оказывал на нее давление.

Пользователи усомнились, что это действительно игрок сборной Египта. Мерхан опубликовала запись голосового сообщения, а также первые цифры номера из профиля в WhatsApp. Телефон абонента начинался с +30 – это код Греции, в чемпионате которой выступает Варда. Об этом сообщил Stepfeed.

Через несколько дней о домогательствах футболиста сообщила еще одна девушка. Она опубликовала другую переписку с Вардой, в которой Амр требует от нее обнаженные фотографии. По информации Afrique Sports, леди заявила, что у нее есть видео, где игрок показал пенис.

Сегодня, 26 июня, Федерация футбола Египта отстранила 25-летнего полузащитника от участия в Кубке Африки. «Варда исключен из состава национальной команды после обсуждений с членами технического и административного штаба сборной. Подобная мера направлена на поддержание дисциплины и концентрации в коллективе», – говорится в заявлении на сайте Федерации.

В 2017 году греческий ПАОК отстранил Амра Варду от тренировок с основой после обвинений в сексуальных домогательствах к женам его партнеров по команде. Сейчас Варда выступает на правах аренды за афинский «Атромитос».

Кубок Африки-2019 проходит в Египте. В стартовом матче турнира хозяева победили Зимбабве со счетом 1:0. Амр Варда вышел в основном составе и провел на поле 72 минуты.

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