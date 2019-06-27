Eurosport
Парень по имени Знание шлепнул на Кубке Африки в перекладину с пяти метров как незнайка
Иногда знания недостаточно, нужен еще и талант.
На Кубке африканских наций-2019 проходит лишь шестой игровой день, а лучший промах турнира уже определен.
Его автором стал форвард сборной Зимбабве Ноуледж Мусона. На 51-й минуте матча группового этапа против Уганды его партнер по нападению Нокс Мутизва прорвался по правому флангу и выкатил передачу на пустые ворота.
Перед Мусоной был натурально пустой створ, голкипер был давно отыгран, но Ноуледж уверенно засандалил в перекладину.
При этом моменте счет был 1:1, он продержался до финального свистка.
- Таким образом, Зимбабве набрали всего один балл после двух туров, у Уганды четыре очка и второе место в группе.
- В стартовом матче турнира против Египта Ноуледж (имя переводится на русский как «знание») Мусона вышел на поле на 85-й минуте. Он заменил Тэлента (переводится как «талант») Чавапиву.
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