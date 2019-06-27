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Салах – о секс-скандале в сборной: «К женщинам нужно относиться с уважением. Нет значит нет»

Салах – о секс-скандале в сборной: «К женщинам нужно относиться с уважением. Нет значит нет»
Eurosport

1 час назад

Разумные слова лидера команды.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал скандал с участием партнера по национальной команде Амра Варды.

«К женщинам нужно относиться с большим уважением. Нет значит нет. Эти вещи являются и должны оставаться священными. Я думаю, что те, кто совершает ошибки, могут измениться к лучшему, не надо их отправлять сразу на гильотину – это самый простой выход. Нам нужно верить во второй шанс», – написал Салах в твиттере.

  • Инстаграм-модель Мерхан Келлер опубликовала переписку, где Варда домогался до нее, а также присылал интимные фото.
  • Варду выгнали из сборной в самый разгар Кубка африканских наций.

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